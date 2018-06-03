С ростовских улиц за день вывезли 968 тонн мусора

Во всех районах Ростова прошел общегородской субботник. Помочь убрать мусор с улиц и из парков вышли около трех тысяч ростовчан. Всего за день вывезли 968 тонн отходов.

— Субботник проходил на берегу реки Темерник, улице Станиславского, проспекте Стачки, Комсомольском сквере, Зеленом острове, Гребном канале и во многих других местах, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Только с многострадальной улицы Станиславского, на которой все еще не закончен ремонт, вывезли 15 тонн отходов. Помочь навести здесь подобие порядка пришли 300 горожан.

В середине мая субботник проходил на берегах реки Темерник. Тогда волонтеры убрали там 80 тонн мусора.