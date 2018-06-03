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С ростовских улиц за день вывезли 968 тонн мусора
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С ростовских улиц за день вывезли 968 тонн мусора 

161.ru 4 часа назад
Фото: 161.ru
Во всех районах Ростова прошел общегородской субботник. Помочь убрать мусор с улиц и из парков вышли около трех тысяч ростовчан. Всего за день вывезли 968 тонн отходов.
— Субботник проходил на берегу реки Темерник, улице Станиславского, проспекте Стачки, Комсомольском сквере, Зеленом острове, Гребном канале и во многих других местах, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Только с многострадальной улицы Станиславского, на которой все еще не закончен ремонт, вывезли 15 тонн отходов. Помочь навести здесь подобие порядка пришли 300 горожан.
В середине мая субботник проходил на берегах реки Темерник. Тогда волонтеры убрали там 80 тонн мусора.
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