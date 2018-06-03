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В Таиланде дельфин погиб из-за пластиковых пакетов
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В Таиланде дельфин погиб из-за пластиковых пакетов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: © www.helixcharter.net
На юге Таиланда умер черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов, пишет The Independent со ссылкой на местные власти.
Его вырвало пятью пакетами, пока специалисты-зоологи пытались его спасти. Пакеты общим весом восемь килограммов застряли у животного в желудке и в горле, не позволяя ему глотать и переваривать пищу.
Как отметил биолог-океанограф Тон Тамронгнавасават, из-за проглоченных пакетов дельфин не мог выжить, поскольку уже был не способен принимать пищу. "Если у вас в желудке восемьдесят пакетов, можете считать, что вы уже умерли", — сказал он.
Ежегодно в Таиланде из-за пластиковых отходов погибает более трехсот морских обитателей, включая дельфинов, черепах и китов, добавил Тамронгнавасават.
Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд — крупнейшие загрязнители окружающей среды, на эти пять стран приходится более половины всех пластиковых отходов. По подсчетам специалистов, если не будет предпринято мер, то через десять лет количество пластикового мусора в мировом океане утроится.
Черные дельфины, или гринды могут достигать в длину более восьми метров и весить до трех тонн. Они отличаются дружелюбным характером и живут в стаях, передвигаясь на большие расстояния.
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