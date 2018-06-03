В Таиланде дельфин погиб из-за пластиковых пакетов

На юге Таиланда умер черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов, пишет The Independent со ссылкой на местные власти.

Его вырвало пятью пакетами, пока специалисты-зоологи пытались его спасти. Пакеты общим весом восемь килограммов застряли у животного в желудке и в горле, не позволяя ему глотать и переваривать пищу.

Как отметил биолог-океанограф Тон Тамронгнавасават, из-за проглоченных пакетов дельфин не мог выжить, поскольку уже был не способен принимать пищу. "Если у вас в желудке восемьдесят пакетов, можете считать, что вы уже умерли", — сказал он.

Ежегодно в Таиланде из-за пластиковых отходов погибает более трехсот морских обитателей, включая дельфинов, черепах и китов, добавил Тамронгнавасават.

Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд — крупнейшие загрязнители окружающей среды, на эти пять стран приходится более половины всех пластиковых отходов. По подсчетам специалистов, если не будет предпринято мер, то через десять лет количество пластикового мусора в мировом океане утроится.

Черные дельфины, или гринды могут достигать в длину более восьми метров и весить до трех тонн. Они отличаются дружелюбным характером и живут в стаях, передвигаясь на большие расстояния.