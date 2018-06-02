Что мешает России отказаться от пластика. Мнение эколога

Роман Пукалов рассказал в эфире НСН, почему РФ не может пойти по пути Европы и полностью запретить использование одноразовой пластиковой посуды.

Россия не может полностью отказаться от пластика и перейти на посуду и упаковки из альтернативных материалов. Об этом в эфире НСН заявил директор природоохранных программ российской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

На минувшей неделе Еврокомиссия заявила о намерении полностью запретить пластиковую посуду. По мнению Пукалова, это хороший и перспективный для экологии шаг, к которому Европа очень долго готовилась.

«То, что предложили в Европе — полный отказ от одноразовой пластиковой посуды, — это перспективный шаг. Прямо сейчас мы на это пойти не сможем, потому что надо решать проблемы постепенно. Несколько недель назад советник президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести экологический сбор для производителей одноразовой и пластиковой посуды. Это первый шаг в нужную сторону», — сказал собеседник агентства.

Эколог отметил, что россияне лучше всего понимают политику, связанную с рублем. Если пластиковая посуда, которая сегодня стоит 100 рублей, будет продаваться в десять раз дороже, соотечественники, скорее всего, сами откажутся от пластика и вернутся к использованию многоразовых тарелок и стаканов.

«У нас правительство действует достаточно мудро. Оно поставило срок для запрета захоронения полезных фракций, к которым причислен и пластик, 1 января 2019 года. К этому времени должны быть построены либо современные мусоросжигательные заводы, либо мусороперерабатывающие заводы, которые к тому же экономически выгодны. Однако нужно понимать, что пластик сложно отмывается и сложно перерабатывается. Себестоимость такого производства довольно высока, поэтому в дальнейшем проще от него отказаться, сначала введя экологический сбор, а после по примеру Европы запретить совсем», — сказал Пукалов.

Пластик, который не удастся захоронить или переработать, придется сжигать, при этом подавляющее большинство российских мусоросжигательных заводов не отвечает экологическим нормативам.

«То есть температура сжигания должна быть не меньше 1100 градусов. В противном случае вещества, которые вылетают в трубу, соединяются с органикой и другими веществами, образуя оксиды, диоксиды и хлорорганические соединения — страшные канцерогенные вещества. Есть серьезные опасения, что в настоящее время в Европе идет активный демонтаж старого оборудования на мусоросжигательных заводах. Это оборудование планируется продавать в другие страны под видом новых мусоросжигательных заводов. И мы, закупая якобы новое оборудование, можем получить «старое европейское». На это ни в коем случае нельзя идти!» — подчеркнул эксперт.

Пукалов добавил, что для исправления экологической ситуации в стране также необходимо ввести повсеместный раздельный сбор мусора. Для этого требуется экологическое образование в школах и господдержка переработчиков.

«Если у нас будет экологическое образование в школах и экономическая поддержка от государства, то мы догоним Европу за несколько лет», — заключил Роман Пукалов.

Между тем, результаты соцопросов показывают почти полную готовность россиян к раздельному сбору отходов. Так, сортировать мусор уже сегодня согласны более 80% граждан страны.