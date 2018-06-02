Международная научная конференция по экологии пройдет в Туркменистане

Туркменистане во вторник, 5 июня, состоится Международная научно-практическая конференция «Туркменистан — сердце Великого Шелкового пути — край экологического благополучия», заявил на заседании кабинета министров республики вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев.

Как сообщается, мероприятие приурочено к Всемирному дню охраны окружающей среды.

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Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания отметил, что вопросам экологии в республике уделяется первостепенное внимание. В частности, власти реализуют масштабные проекты для сохранения красоты природы туркменской земли. Кроме того, руководство страны стремится сохранить биоразнообразие и природные ландшафты, реализовать водохозяйственные проекты, а также программу по озеленению.

Бердымухамедов указал, что Ашхабад вносит весомый вклад в решение экологических вопросов, волнующих мировую общественность, в рамках международных конвенций и соглашений. Республика, в частности, активно сотрудничает в данной области со многими международными структурами.

В связи с этим президент Туркменистана поручил зампреду правительства обеспечить высокий уровень организации мероприятий, которые приурочены ко Всемирному дню охраны окружающей среды.

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