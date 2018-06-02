В Калининграде активисты обнаружили незаконную свалку возле завода «Янтарь»

Калининграде на Петрозаводской улице активисты обнаружили несанкционированную свалку отходов различного класса опасности в 100 метрах от «Янтаря». Информацию подтвердили в управлении Росприродназдора по региону.

Свалку нашли возле территории прибалтийского судостроительного завода активисты общественной организации «Зелёный фронт». Региональное управление Росприродназдора потребовало привлечь арендатора участка к административной ответственности и направило ему соответствующее уведомление.

"Отходы, обнаруженные нами, находились всего в 100 метрах от крупного предприятия, которое регулярно проверяют различные надзорные органы, в том числе в части соблюдения природоохранного законодательства. Однако стометровый радиус поднадзорной территории часто остается за пределами полномочий и внимания проверяющих органов", — отметил председатель «Зелёного фронта» Олег Иванов