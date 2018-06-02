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В Калининграде активисты обнаружили незаконную свалку возле завода «Янтарь»
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В Калининграде активисты обнаружили незаконную свалку возле завода «Янтарь» 

Клопс.Ru 3 часа назад
В Калининграде на Петрозаводской улице активисты обнаружили несанкционированную свалку отходов различного класса опасности в 100 метрах от «Янтаря». Информацию подтвердили в управлении Росприродназдора по региону.
Свалку нашли возле территории прибалтийского судостроительного завода активисты общественной организации «Зелёный фронт». Региональное управление Росприродназдора потребовало привлечь арендатора участка к административной ответственности и направило ему соответствующее уведомление.
"Отходы, обнаруженные нами, находились всего в 100 метрах от крупного предприятия, которое регулярно проверяют различные надзорные органы, в том числе в части соблюдения природоохранного законодательства. Однако стометровый радиус поднадзорной территории часто остается за пределами полномочий и внимания проверяющих органов", — отметил председатель «Зелёного фронта» Олег Иванов.
Активист также подчеркнул, что для решения проблем по охране природы необходимо более тесное сотрудничество общественных организаций и власти. Ранее на участке под Правдинском активисты обнаружили незаконную свалку навоза.
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