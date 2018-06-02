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Заповедник на Украине могут затопить фекалии
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Звезда «Смертельного улова» найден мертвым
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым

На Украине нечистоты угрожает объекту ЮНЕСКО 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: © Пресс-служба Национального заповедника "Каменная Могила"
Запорожской области собиратели металла украли коллектор, через который должна отводиться канализация из поселка Мирный под Мелитополем, и нечистоты начали разливаться по местности, угрожая находящемуся рядом заповеднику "Каменная могила", передает ТСН.
Фекальными водами, которые образовали сразу несколько озер, затоплены уже несколько сотен квадратных метров территории леса.
Ядовитый поток уже начал уничтожать деревья. Сейчас сточные воды находятся в нескольких сотнях метров от заповедника международного значения "Каменная могила", который внесен в реестр ЮНЕСКО.
В райгосадминистрации говорят, что деньги на реконструкцию коллектора выделены, однако их еще даже не начали осваивать. Поселковый председатель исчез, найти его районные чиновники не могут и уже обратились за помощью в полицию.
"Каменная Могила" представляет собой изолированный массив песчаника, размерами примерно 240 на 160 метров, состоящий из крупных каменных глыб высотой до 12 метров. Использовался древним человеком в качестве святилища.
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Комментарии28  Ещё 4 источника 
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