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В Карелию самосвалами нелегально свозят мусор
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В Карелию самосвалами нелегально свозят мусор 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Грузовики, в том числе из Петербурга, привозят мусор на полигон в Пряжинском районе.
Прокуратура Пряжинского района начала проверку на местном полигоне твердых бытовых отходов, — жители Пряжи рассказали, что туда целыми фурами свозят сотни кубометров мусора. Откуда его привозят выясняли корреспонденты «ГТРК Карелия».
Каждый день на полигон привозят мусор по несколько машин. Люди обратились к местным коммунальщикам.
— Вчера вечером я увидел машины, которые заворачивают сюда на свалку. Ворота были открыты и я за ними проехал. Убедился, что груз привезен из Санкт-Петербурга, вызвал участкового, участковый сфотографировал, взял объяснения с водителей, которые подтвердили, что груз из Санкт-Петербурга, — сказал директор МУП «Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом» Юрий Иванов.
Проверить нелегалов взялся региональный оператор по вывозу отходов «Автоспецтранс». За два дня засекли 13 машин. Они привезли 900 кубометров мусора. Ни в каких договорах по транспортировке отходов они не значатся.
— Направлены заявления в органы контроля, надзора, природоохранную прокуратуру, министерство природных ресурсов и экологии республики Карелия, Росприроднадзор республики Карелия по вопросу проверки деятельности ООО «Полигон», — сказал заместитель директора ООО «Автоспецтранс» Антон Куликов.
На самом полигоне взяли пробы привезенного мусора, — опасаются, что среди бытовых отходов могут оказаться и опасные. Территорию арендует частная фирма «Полигон». Ее руководство произошедшее не комментирует. Подробнее в сюжете коллег.
По материалам: ptzgovorit.ru
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