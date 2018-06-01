Ещё
В Лазовском заповеднике начал работу экологический студотряд «Тигр»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лазовском заповеднике начал работу экологический студотряд «Тигр» 

РИА Новости 2 часа назад
Лазовский заповедник в Приморском крае в третий раз принял студенческий экологический отряд «Тигр», сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр». В этом году 25 студентов благоустроят экологические тропы в заповеднике, которые любой желающий сможет посетить с начала турсезона.
Участники отряда будут выполнять работы на тропах «Бухта Песчаная», «Остров Петрова» и одноименном кордоне — монтировать лестницы, организовывать удобные переходы от береговой линии к тропам, подготавливать инфраструктуру кордонов для встречи групп туристов и ученых-экологов. Все ребята в отряде, шесть девушек и 19 парней, обладают опытом работы в команде и жизни в походных условиях, а также обучаются по специальностям, связанным с природоохранной сферой.
"Уже третий год мы здесь с партнерами организуем работу стройотряда, и все должно быть просто. Тем не менее работа в лесу всегда связана с опасностями, поэтому нам всем предстоит полтора месяца находиться в напряжении. Ребята практически все новички, и мы очень надеемся, что отряд для многих станет определенным этапом в их жизни, который им поможет определиться с их будущим, и, возможно, оно будет связано с охранной природы", — рассказал генеральный директор центра Сергей Арамилев.
Одним из участников образовательно-просветительского проекта стал студент из Казахстана Виктор Левашов, который мечтает встретить амурского тигра, пятнистого оленя и медведя.
"Об отряде я узнал в последний момент, отправил анкету и меня сразу приняли. Я очень хотел побывать на Дальнем Востоке. Мне рассказывали, что здесь красивая природа, вот спустя сутки здесь могу сказать, что это действительно так. Там, откуда я родом, сплошные степи, а здесь лес, море — красота. Я посмотрел, как работал отряд в 2016 и 2017 годах. Не думаю, что нам предстоит слишком тяжелый труд, но уверен, что будет весело", — поделился Виктор.
Работа студотряда «Тигр» в Лазовском заповеднике продлится с 1 июня по 14 июля, а 15 июля заповедник будет открыт для любителей экологического туризма.
РИА Новости: последние новости
В Кавказском заповеднике появится "Тропа леопарда" Вице-премьер Гордеев будет курировать АПК, экологию и природопользование В Евросоюзе предложили запретить использование пластиковых тарелок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией588
Карты Visa перестали работать19
Актрису сбросили с 19 этажа42
Названо имя «воскресшего» героя Афгана10
Порошенко построит мост в Европу96
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение