В Лазовском заповеднике начал работу экологический студотряд «Тигр»

Лазовский заповедник в Приморском крае в третий раз принял студенческий экологический отряд «Тигр», сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр». В этом году 25 студентов благоустроят экологические тропы в заповеднике, которые любой желающий сможет посетить с начала турсезона.

Участники отряда будут выполнять работы на тропах «Бухта Песчаная», «Остров Петрова» и одноименном кордоне — монтировать лестницы, организовывать удобные переходы от береговой линии к тропам, подготавливать инфраструктуру кордонов для встречи групп туристов и ученых-экологов. Все ребята в отряде, шесть девушек и 19 парней, обладают опытом работы в команде и жизни в походных условиях, а также обучаются по специальностям, связанным с природоохранной сферой.

"Уже третий год мы здесь с партнерами организуем работу стройотряда, и все должно быть просто. Тем не менее работа в лесу всегда связана с опасностями, поэтому нам всем предстоит полтора месяца находиться в напряжении. Ребята практически все новички, и мы очень надеемся, что отряд для многих станет определенным этапом в их жизни, который им поможет определиться с их будущим, и, возможно, оно будет связано с охранной природы", — рассказал генеральный директор центра Сергей Арамилев

Одним из участников образовательно-просветительского проекта стал студент из Казахстана Виктор Левашов, который мечтает встретить амурского тигра, пятнистого оленя и медведя.

"Об отряде я узнал в последний момент, отправил анкету и меня сразу приняли. Я очень хотел побывать на Дальнем Востоке. Мне рассказывали, что здесь красивая природа, вот спустя сутки здесь могу сказать, что это действительно так. Там, откуда я родом, сплошные степи, а здесь лес, море — красота. Я посмотрел, как работал отряд в 2016 и 2017 годах. Не думаю, что нам предстоит слишком тяжелый труд, но уверен, что будет весело", — поделился Виктор.

Работа студотряда «Тигр» в Лазовском заповеднике продлится с 1 июня по 14 июля, а 15 июля заповедник будет открыт для любителей экологического туризма.