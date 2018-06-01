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Сотрудники Полистовского заповедника открыли в Пулкове фотовыставку редких животных
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Сотрудники Полистовского заповедника открыли в Пулкове фотовыставку редких животных 

ТАСС 1 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
ПСКОВ, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники Полистовского государственного природного заповедника, расположенного в Псковской области, открыли фотовыставку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Экспозиция посвящена редким зверям и птицам, сообщила в пятницу пресс-служба заповедника.
"Сегодня в аэропорту Пулково открылась фотовыставка Полистовского заповедника. Экспозиция знакомит жителей и гостей северной столицы с природными красотами и деятельностью охраняемой территории. Пассажиры Пулкова имеют возможность полюбоваться пейзажами и обитателями верховых болот Приильменской низменности, рассмотреть снятые профессиональными фотографами завораживающие виды дикой природы, редких зверей и птиц", — отмечается в сообщении пресс-службы.
Представители Полистовского заповедника также уточнили, что пассажиры аэропорта Пулково смогут увидеть на фотографиях, как проводятся научные исследования, кто охраняет заповедную природу России, «как устанавливаются фотоловушки, а также узнать, чем занимаются волонтеры и что такое ответственный экологический туризм».
Фотовыставка Полистовского заповедника открыта в зале вылета внутренних рейсов и продлится в аэропорту Пулково до конца июня 2018 года.
Полистовский заповедник — это особо охраняемая природная территория, расположенная в Псковской области. Заповедник был создан 25 мая 1994 года и сохраняет в естественном состоянии часть крупнейшей в Европе системы верховых болот — Полистово-Ловатской. Заповедник играет важную роль в сохранении биологического разнообразия Европы, особенно редких видов околоводных птиц. Заповедные ландшафты водно-болотных угодий Полистово-Ловатской низменности полны тайн и привлекают любителей экологического туризма своей особой, загадочной красотой.
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