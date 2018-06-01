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«Опора России» предлагает повысить ставки экосбора для сложноперерабатываемой упаковки
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«Опора России» предлагает повысить ставки экосбора для сложноперерабатываемой упаковки 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В комитете по реформированию отрасли обращения с отходами «Опоры России» считают, что для нужно повысить стаки экологического сбора для производителей, использующих упаковку или продукцию, содержащую сложноперерабатываемые материалы. Это, например, многослойная упаковка тетропак, а также сложные пластики, зачастую используемые производителями молочной продукции. Эти виды упаковки для переработчиков непривлекательны по причине сложности утилизации, в результате они отправляются на мусорные полигоны. Срок же естественного распада многослойных компонентов превышает 400 лет.
Руководитель комитета по реформированию отрасли обращения с отходами «Опоры России» Полина Вергун считает, что выходом может стать отказ производителей от сложной упаковки и переход на более оптимальные виды сырья, которые и более выгодны для переработчиков и не наносят ущерба экологической среде.
Одной из мер, стимулирующих такой переход должно стать повышение ставок экологического сбора для подобных сложных для утилизации товаров. «Наша задача в рамках реформирования отрасли обращения с отходами, во-первых, построить сортировки и увеличить отбор полезных фракций, во-вторых, своевременно создать перерабатывающие мощности для производства из отобранного вторичного сырья», — пояснила Полина Вергун.
Эту инициативу поддержали ведущие ассоциации переработчиков России на конференции по переработке отходов, которая прошла в Торгово-промышленной палате РФ. Соответствующие предложения будут направлены в федеральные органы власти.
Кроме того, профильный комитет «Опоры России» предлагает отказаться от биоразлагаемой продукции, которую производители зачастую позиционируют как экологически безопасную. При естественном распаде таких материалов образуются сотни микрочастиц, наносящих окружающей среде непоправимый вред.
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