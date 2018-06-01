В результате экоакции в Оренбурге собрано более 20 кубометров отходов

Экологическую акцию «Чистый лес» провели в Оренбурге в пятницу, 1 июня, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Активисты очищали от мусора лесополосу на улице Березка. Впервые уборка местности прошла в новом формате — студенты городских учебных учреждений соревновались в качественной и быстрой уборке территории, включенной в зеленый лесопарковый пояс областного центра, передает пресс-служба регионального штаба.

За три часа участники игры собрали порядка 20 кубических метров отходов — автомобильные покрышки, бамперы, стекло, мебель, бытовая техника, пластиковые бутылки. Весь мусор на трех КАМАЗах вывезли на мусоросортировочный комплекс. По окончанию игры были определены три команды-победителя — Оренбургский медицинский колледж Оренбургского института путей сообщения, Оренбургский учетно-финансовый техникум, Оренбургский государственный университет.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил важность выбранной территории для уборки и его востребованности среди жителей города.

«Что касается непосредственно места проведения — эта территория входит в состав «зелёного щита» Оренбурга, который сегодня составляет 167 гектаров — убеждён, для столицы степного региона это ничтожно маленькая цифра и Народный фронт выступает за расширение этой площади. Только в прошлом году в этой лесополосе было отмечено 14 сигналов о несанкционированных навалах мусора, 9 из которых были убраны в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка»», — рассказал Владимир Гутенев.

В сообщении отмечается, что во время уборки территории мусор проходил процедуру разделения по видам отходов. По словам Гутенева, России «пришло время» отказаться от бестарного способа утилизации отходов.

«Запуск во вторичный оборот стекла, пластика и металла позволит снизить объем мусора, в том числе значительно сократить количество несанкционированных мусорных свалок», — заявил депутат.