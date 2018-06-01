В Светлограде начали рекультивировать свалку

На Ставрополье начали рекультивацию мусорного полигона, который функционировал более полувека. Свалку в Светлограде планируют полностью переработать до конца года.

«Рекультивация старых полигонов — это одна из приоритетных на сегодня задач в стране. Прежде всего, надо очистить от свалок города. <> Я знаю, с каким трудом удалось заложить средства для двух ставропольских свалок — в Светлограде и Кисловодске. Нам выделили из федерального бюджета 108 миллионов рублей», — сообщила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева во время осмотра светлоградского полигона. Ее слова передает пресс-служба краевого министерства жилищного хозяйства.

Предполагается, что на рекультивацию свалки в Светлограде будет потрачено около 40 миллионов рублей. Площадь полигона превышает 30 тысяч квадратных метров — это шесть футбольных полей, глубина залежей мусора соизмерима с 6-этажным домом. За годы эксплуатации там накоплено порядка 750 тысяч тонн отходов IV-V классов опасности.

На полигоне уже проложили трубы для отвода метана, а также обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов. Начался отбор материалов, которые пригодны для переработки, в том числе пластика, металла и стекла. Органические отходы планируют захоронить под несколькими слоями земли и глины, а место полигона засеять травой.

Свалка возле реки Подкумок на въезде в Кисловодск также будет рекультивирована в течение года. Строительный мусор, скопившийся там, планируют вывезти на действующий полигон, а на очистку этой территории заложено 70 миллионов рублей.