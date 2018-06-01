Ещё
Ставрополью выделили 108 млн рублей на рекультивацию двух свалок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставрополью выделили 108 млн рублей на рекультивацию двух свалок 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Ставропольскому краю выделили 108 млн руб. из федерального бюджета на рекультивацию двух мусорных полигонов в Кисловодске и Светлограде. 40 млн руб. будет направлено на рекультивацию светлоградского полигона, сообщает Newstracker со ссылкой на краевое министерство ЖКХ.
Отходы на светлоградском полигоне копились последние 50 лет. Это одна из самых масштабных и проблемных свалок на территории Ставрополья. Работы по рекультивации начались там в конце мая, отмечает издание. Площадь полигона составляет более 3 гектаров.
Работы по рекультивации свалки в Кисловодске также начнутся в этом году.
Rambler News Service: последние новости
«РТ-Инвест» запустит в 2018 году систему раздельного сбора отходов в Рузском районе Подмосковья Правительство Тюменской области определило регионального оператора по сбору отходов Порошенко заявил о планах по строительству моста через Дунай
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией588
Карты Visa перестали работать19
Актрису сбросили с 19 этажа42
Названо имя «воскресшего» героя Афгана10
Порошенко построит мост в Европу96
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение