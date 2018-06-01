Ставрополью выделили 108 млн рублей на рекультивацию двух свалок

Ставропольскому краю выделили 108 млн руб. из федерального бюджета на рекультивацию двух мусорных полигонов в Кисловодске Светлограде . 40 млн руб. будет направлено на рекультивацию светлоградского полигона, сообщает Newstracker со ссылкой на краевое министерство ЖКХ.

Отходы на светлоградском полигоне копились последние 50 лет. Это одна из самых масштабных и проблемных свалок на территории Ставрополья. Работы по рекультивации начались там в конце мая, отмечает издание. Площадь полигона составляет более 3 гектаров.

Работы по рекультивации свалки в Кисловодске также начнутся в этом году.