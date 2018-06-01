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Волгоградские власти предложили распространить на страну опыт региона по ликвидации свалок
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Волгоградские власти предложили распространить на страну опыт региона по ликвидации свалок 

ТАСС 1 час назад
ВОЛГОГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в пятницу предложил распространить опыт региона по ликвидации крупных свалок на всю страну. В частности, у области есть опыт по устранению крупной свалки, где мусор копился более полувека.
"Только в нескольких районах [области] нашли 700 свалок разной категории, часть из них первого и второго класса токсичности. Решить проблему [со свалками] в регионах самостоятельно невозможно,
исходя из опыта, который мы получили по ликвидации свалок на территории Волгоградской области.
В рамках каждого субъекта надо разработать не на бумаге, а реальную, со сроками исполнения, программу [ликвидации свалок]. Мы готовы выступить в качестве пилотного региона, поделиться опытом, он у нас есть, готовы подготовить свои предложения по реализации этих проектов", — сказал Бочаров в ходе совещания, посвященного проблемам экологии, которое провел в Волгограде министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
По словам губернатора, нужно создавать отдельную программу в рамках страны, необходимо взаимодействие как региональных, так и федеральных властей.
Одним из самых масштабных экологических проектов в регионе является ликвидация крупнейшей бесхозной свалки в Кировском районе Волгограда, образованной более полувека назад, где скопилось 1,5 млн т отходов. Ликвидация полигона включена в национальный приоритетный проект «Чистая страна», общая стоимость работ составляет более 800 млн рублей, из которых 80% — субсидии из федерального бюджета.
Также в регионе ведется строительство современных объектов сферы обращения с отходами. Группа компаний «Чистый город» на территории региона запустила в эксплуатацию межмуниципальные полигоны в Урюпинске, Камышине и Волжском.
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