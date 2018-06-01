Волгоградские власти предложили распространить на страну опыт региона по ликвидации свалок

"Только в нескольких районах [области] нашли 700 свалок разной категории, часть из них первого и второго класса токсичности. Решить проблему [со свалками] в регионах самостоятельно невозможно,

исходя из опыта, который мы получили по ликвидации свалок на территории Волгоградской области.

Дмитрий Кобылкин. В рамках каждого субъекта надо разработать не на бумаге, а реальную, со сроками исполнения, программу [ликвидации свалок]. Мы готовы выступить в качестве пилотного региона, поделиться опытом, он у нас есть, готовы подготовить свои предложения по реализации этих проектов", — сказал Бочаров в ходе совещания, посвященного проблемам экологии, которое провел в Волгограде министр природных ресурсов и экологии РФ

По словам губернатора, нужно создавать отдельную программу в рамках страны, необходимо взаимодействие как региональных, так и федеральных властей.

Одним из самых масштабных экологических проектов в регионе является ликвидация крупнейшей бесхозной свалки в Кировском районе Волгограда, образованной более полувека назад, где скопилось 1,5 млн т отходов. Ликвидация полигона включена в национальный приоритетный проект «Чистая страна», общая стоимость работ составляет более 800 млн рублей, из которых 80% — субсидии из федерального бюджета.