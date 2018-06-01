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За 2 месяца в регионе выявлено 50 несанкционированных свалок объемом 4 тысячи кубометров
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За 2 месяца в регионе выявлено 50 несанкционированных свалок объемом 4 тысячи кубометров 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
По всем установленным фактам проводятся административные расследования и мероприятия по ликвидации.
Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ведет работу в плотном взаимодействии с общественностью. Маршруты планируются с учетом данных, опубликованных на ресурсе «Интерактивная карта свалок», созданном Общероссийским народным фронтом в рамках экологического проекта «Генеральная уборка». Жители региона также принимают участие в работе, передавая информацию на телефон горячей линии департамента (4852) 40-02-06.
Один из поступивших от граждан сигналов — о складировании отходов рядом с въездной стелой в Ярославль, у деревни Телегино.
— В ходе обследования наши инспекторы зафиксировали наличие несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов объемом 30 кубометров. Ведется административное расследование данного правонарушения, — рассказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. — В данный момент устанавливаем собственника участка для принятия в отношении его соответствующих мер и организации мероприятий по ликвидации свалки.
В 2017 году Ярославская область заняла лидирующие позиции в ЦФО по результативности выявления и ликвидации несанкционированных свалок. Было зафиксировано 434 места нелегального размещения отходов общим объемом более 25 тысяч кубометров. Удалось убрать 362 свалки, в том числе благодаря участию общественности. По оставшимся 72 работы по устранению продолжаются.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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