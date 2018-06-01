ОНФ выступил против создания мусорного полигона в Рузском городском округе Подмосковья

Эксперты Общероссийского народного фронта выявили нарушения на временной открытой площадке для накопления твёрдых коммунальных отходов в деревне Щелканово Рузского городского округа Подмосковья . Есть опасность, что там может появиться масштабный мусорный полигон, а это будет иметь серьёзные негативные экологические последствия, сообщает пресс-служба ОНФ.

Отмечается, что жители нескольких населённых пунктов Московской области обратились в Народный фронт с жалобой на размещение твёрдых коммунальных отходов на месте бывших песчаных карьеров. Граждане сообщили, что неотсортированные отходы высыпаются в котлован, который вырыт и оборудован как полигон.

Специалисты ОНФ выехали на место и проинспектировали временную площадку. В результате проверки был выявлен ряд нарушений, которые необходимо устранить.

Как отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов , официально декларируется, что на месте бывшего карьера создана временная открытая площадка для накопления отходов. Затем там планируется создать современный экотехнопарк, который будет заниматься сортировкой отходов для получения вторичного сырья.

«Вместе с тем нам достоверно известно, что сейчас нет проекта строительства площадки временного накопления, не проводились общественные слушания и оценка воздействия на окружающую среду. Также нет и заключения государственной экологической экспертизы», — указал Миронов.

Также он обратил внимание, что власти и собственник участка не учли пожелания местных жителей при создании объекта. «Как только появились планы о создании объекта, абсолютное большинство жителей высказались против его размещения в данной местности, но власти городского округа мнение граждан проигнорировали», — сказал общественник.

Он сообщил, что в документации, посвящённой планируемому экотехнопарку, вместо современного мусороперерабатывающего завода предусматривается принятие 1 миллиона тонн отходов в год с последующим увеличением до 2-2,5 миллиона тонн в год, а также фактическое захоронение отходов после сортировки без вторичного сырья на площади 48 гектаров.

Миронов также подчеркнул, что реализация такого плана полностью противоречит майскому указу главы государства, где развитие переработки отходов выделено в качестве одной из приоритетных задач.

Общественник указал, что захоронение отходов на месте размещения временной площадки ТКО может стать причиной экологической катастрофы во всём регионе.

«Ещё в советское время разработка этих карьеров была остановлена из-за вскрытия подземных вод, и теперь, если начать и захоронение отходов в этом месте, будет создана угроза для всего питьевого водоснабжения западного Подмосковья. Мы считаем, что эта местность не подходит для размещения отходов», — пояснил Миронов.

Он отметил, что пока не была предоставлена достоверная информация о гидрологических изысканиях, которые должны проводиться при проектировании такого объекта. ОНФ планирует обратиться в Институт водных проблем РАН за гидрологическим заключением на возможность захоронения отходов в указанной местности.

Также, по его словам, для обсуждения сложившейся ситуации в ближайшее время специалисты ОНФ планируют организовать встречу с местными жителями, представителями администрации городского округа, Министерства экологии и природопользования Подмосковья и экологами.

Кроме того, общественники договорились с местной администрацией о том, чтобы на площадке ТКО была установлена камера, которая будет круглосуточно транслировать в Интернет всё, что происходит на объекте.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы эта площадка осталась лишь временной и не превратилась в очередной мусорный полигон. Мы берём на свой контроль эту ситуацию и будем добиваться, чтобы территория в течение 11 месяцев была очищена от мусора, как того предписывает законодательство», — сказал представитель ОНФ.