Краевые власти готовят для правительства РФ план по улучшению экологии

Правительству страны будет представлен комплексный план мероприятий по улучшению экологии в Красноярском крае . Об этом сообщил на сессии Заксобрания и.о. министра экологии края Владимир Часовитин.

«На период с 2018 по 2024 год для улучшения экологической ситуации необходимо 192 млрд рублей, в том числе мы хотим попытаться получить 119 млрд рублей из федерального бюджета. Краевой бюджет должен потратить 14 млрд рублей, бюджет города Красноярска — 221 млн, внебюджетные источники — почти 60 млрд», — отчитался Часовитин.

И.о. министра уточнил, что основной проблемой остаётся загрязнение атмосферного воздуха. Её предлагают решить за счёт крупных промышленных компаний, которые сократят выбросы. Кроме этого, предусмотрены мероприятия по сносу аварийного жилья и жилья с печным отоплением, перевод части жилфонда на газовое отопление.

Также Часовитин рассказал, что за шесть лет обновится автопарк. В Красноярске будет ездить общественный транспорт высокого евростандарт (не ниже 4-го класса). Ожидаемый эффект — снижение выбросов на 13 тысяч тонн за шестилетку.