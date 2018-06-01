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Закон о защите природы тормозят в Министерстве природы
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Закон о защите природы тормозят в Министерстве природы 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
После принятия законопроекта в первом чтении из министерства не поступило ни одной поправки. Сегодня, 1 июня, в Законодательном собрании Карелии проходит выездное заседание комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Мероприятие связано с необходимостью совершенствования законодательства, связанного с сохранением природных экосистем и предотвращением загрязнения Ладожского и Онежского озер. Как передает с заседания корреспондент нашего портала, председатель думского комитета Владимир Бурматов сказал, что ещё в 2015 году законопроект по сохранению уникальных природных территорий был принят в первом чтении, но до сих пор из Министерства природы не поступило поправок. Бурматов надеется, что после ухода министра Донского, Минприроды перестанет тормозить законопроект.
Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что самая главная проблема Ладожского и Онежского озер — это стоки, которые наносят непоправимый вред водоёмам.
— Дальше мариновать этот законопроект мы не будем,
— сказал Бурматов. Он уверен, что рассмотреть закон во втором чтении удастся в этом году. По материалам: ptzgovorit.ru
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