В Адыгее пройдет акция по высадке саженцев самшита колхидского

5 июня, во Всемирный день окружающей среды и День эколога в России , на территории Цицинского участкового лесничества Майкопского лесничества РА состоится акция по высадке саженцев самшита колхидского — «краснокнижного» реликтового растения, за последние годы почти полностью исчезнувшего из дикой природы России, сообщили в негосударственном природоохранном центре «Набу-Кавказ».

Во время акции запланировано высадить 1000 молодых саженцев самшита на участке площадью 0,5 га в зоне естественного произрастания самшита. Мероприятие станет уже третьей акцией по высадке самшита колхидского в его по родную среду на территории Республики Адыгея , организованной участниками проекта «Сохранение самшита колхидского на Западном Кавказе». Ранее, в весной и осенью 2017 года в историческом ареале произрастания вида на территории Республики Адыгея была высажена 1000 саженцев самшита, которые успешно прижились в дикой природе и перезимовали. Благодаря проведенной работе по созданию искусственных насаждений началось возрождение самшитовых лесов в России, а их площадь увеличилась на 12% — с 4,2 га до 4,7 га. До конца 2018 года за счет новых посадок планируется увеличить площадь до 6 га.

Организаторы мероприятия — Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» и автономная некоммерческая организация «Центр природы Кавказа».

В акции примут участие сотрудники Управления лесами Республики Адыгея, Центра защиты леса Республики Адыгея, Управления охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Адыгея и 20 волонтеров.