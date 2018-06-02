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Более 190 миллиардов рублей собираются потратить на экологию в Красноярске
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Более 190 миллиардов рублей собираются потратить на экологию в Красноярске 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Депутаты Красноярского края ознакомились с комплексом мероприятий по улучшению экологии в столице региона. План действий представили на заседании комитета по природным ресурсам и экологии края. Об этом сообщил сайт Babr.24.
Поступило предложение разработать план улучшения экологической обстановки в Красноярске. Он дополнит федеральный комплекс мер.
Местные экологи вынесли на рассмотрение 25 мероприятий, которые улучшат ситуацию в столице Красноярского края.
Для внедрения данных мероприятий потребуется шесть лет. Для реализации Красноярску необходимо 192 миллиарда рублей. Федеральный бюджет выделит 119 миллиардов рублей, 14 миллиардов — краевой, бюджет Красноярска даст 221 миллион, около 60 миллиардов рублей привлекут из внебюджетных фондов.
Планируется решить основную проблему экологии Красноярска — загрязнение воздуха. Также в ходе мероприятий снесут ветхое жилье, приведут общественный транспорт к евростандарту, возобновят строительство метро, ликвидируют крупные свалки и очистят водоемы в черте города.
В Красноярском крае под городом Канском горит свалка. Это не первый случай воспламенения несанкционированной мусорки. Горожане недовольны случившимся, они хотят довести их жалобу до президента России Владимира Путина
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