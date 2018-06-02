Более 190 миллиардов рублей собираются потратить на экологию в Красноярске

Депутаты Красноярского края ознакомились с комплексом мероприятий по улучшению экологии в столице региона. План действий представили на заседании комитета по природным ресурсам и экологии края. Об этом сообщил сайт Babr.24.

Поступило предложение разработать план улучшения экологической обстановки в Красноярске . Он дополнит федеральный комплекс мер.

Местные экологи вынесли на рассмотрение 25 мероприятий, которые улучшат ситуацию в столице Красноярского края.

Для внедрения данных мероприятий потребуется шесть лет. Для реализации Красноярску необходимо 192 миллиарда рублей. Федеральный бюджет выделит 119 миллиардов рублей, 14 миллиардов — краевой, бюджет Красноярска даст 221 миллион, около 60 миллиардов рублей привлекут из внебюджетных фондов.

Планируется решить основную проблему экологии Красноярска — загрязнение воздуха. Также в ходе мероприятий снесут ветхое жилье, приведут общественный транспорт к евростандарту, возобновят строительство метро, ликвидируют крупные свалки и очистят водоемы в черте города.