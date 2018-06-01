Пух-убийца: кого губят тополя

Для кого опасен тополиный пух, как избежать последствий его появления и почему нельзя избавиться от тополей, разбиралась «Газета.Ru»

В мае улицы заполонил ненавистный горожанам тополиный пух. «Газета.Ru» разобралась, для кого он может быть опасен и как избежать возможных проблем.

Аллергики

Поллиноз — это аллергическая реакция на пыльцу растений. Заболевание было открыто еще в начале XIX века. Сегодня от поллиноза страдают 15-35% населения в зависимости от региона. Впрочем, эти цифры могут быть занижены — далеко не каждый аллергик обращается к врачу, предпочитая заниматься самолечением.

Но тополиный пух обвинить не в чем — аллергии на него как таковой не существует.

Однако пух способен переносить пыльцу и споры других растений, которые как раз и вызывают аллергическую реакцию, проявляющуюся в виде насморка, покраснения глаз, кашля, дерматита.

Чтобы выяснить, пыльца каких именно растений вызывает аллергию, необходимо провести аллергологическое тестирование. Оно состоит либо в нанесении раствора аллергена на царапины на коже, либо в анализе крови на антитела к аллергену. Следует иметь в виду, что у большинства аллергиков в период сезонного обострения проявляется перекрестная аллергия. Так, те, кто страдает от реакции на березовую пыльцу, могут также столкнуться с аллергией на морковь, фундук, яблоки, персики, при аллергии на полынь может проявиться реакция на цитрусовые, мед, подсолнечное семя.

Офисные работники

В жаркую погоду окна офисов часто открыты. Летящий в помещения пух попадает в офисную технику, приводя к поломкам. Он забивает радиаторы, мешая поступлению воздуха, и аппаратура перегревается.

Спастись от тополиного пуха можно, просто закрыв окна и используя кондиционеры.

Кроме того, не стоит работать на компьютере со снятой боковой стенкой системного блока. Также следует регулярно осматривать технику и убирать налипший пух.

Автомобилисты

От аналогичной проблемы страдают и автомобили. Сор и мелкие камешки, вылетающие из-под колес идущего впереди автомобиля, пролетают сквозь конденсатор кондиционера и застревают в радиаторе охлаждения. Туда же забивается и тополиный пух, который связывает все мелкие частицы мусора и образует толстую «шубу», схожую со слежавшейся в комок пылью в пылесборнике пылесоса.

Из-за этого в автомобиле нередко наступает перегрев двигателя.

Помимо радиаторов, тополиный пух может основательно засорить воздушный и салонный фильтры автомобиля. Это может привести к попаданию грязи в двигатель и сильному запотеванию стекол. Отрицательно это сказывается также на работе кондиционера и отопителя салона.

Рекомендуется проверять состояние фильтров и при необходимости прочищать их.

Все остальные

Тополиный пух чрезвычайно пожароопасен — за считанные секунды способны загореться квадратные метры пуха во дворах, парках, дачных участках. Особенно опасны большие скопления пуха между гаражами.

Если взрослые могут спровоцировать пожар случайно, уронив в пух непотушенную сигарету, то дети и подростки часто целенаправленно поджигают его ради развлечения. Впрочем, грешат этим и взрослые — так, 28 мая 2018 года в Бобруйске едва не сгорел деревянный дом — двое мужчин подожгли пух рядом со строящимся зданием.

Для борьбы с пухом есть только один способ — поливать его водой, сметать в кучи и утилизировать.

При этом избавиться от тополей нельзя — они необходимы для очищения воздуха.

«С одной стороны, тополь — это источник пуха. С другой стороны, это самое живучее и сильное дерево, которое может существовать в условиях преобразованной городской среды, — отметил глава лесной программы «Гринпис» России Алексей Ярошенко. — А отсутствие тополей для такого города, как Москва, чревато большими проблемами, в том числе для аллергиков. Вопрос очень неоднозначный. Думаю, что для крупных, задымленных автомагистралей и для центра Москвы тополь пока заменить нечем».

Активно высаживать тополя в Москве начали в 1950-1960-х годах. Деревья оказались идеальны для озеленения города — тополь неприхотлив, может выжить даже на сильно засоленных почвах, неплохо переносит присутствие дыма и копоти в воздухе и очень быстро растет. Кроме того, он способен производить в несколько раз больше кислорода, чем сосны или ели, и активно абсорбирует металлосодержащую пыль.

Впрочем, уже в ближайшие годы тополей в Москве может стать намного меньше: в 2012 году власти пообещали избавить город от «пушистых» деревьев и заменить их другими видами.

Эти планы глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский подтвердил в 2014 году.

В Пекине проблему предложили решать более изощренным способом — сменить деревьям пол с помощью специальных инъекций. Дело в том, что «пушат» только «женские» особи тополей. Однако высаживание исключительно «мальчиков» ситуацию не спасает — при определенных условиях они способны менять пол. В частности, этому способствует сложная экологическая обстановка в городах и даже обрезка ветвей.