Губернатор Дмитрий Миронов посетил полигон Скоково

Он заявил, что московских отходов на свалку везут меньше, чем столице разрешено по договору. Губернатор рассказал о поездке в социальных сетях:

«Лично посмотрел, какой контроль проходят машины, как организован прием отходов. Руководство полигона учло практически все замечания экспертной группы, которая работает уже несколько недель. Что касается, московского мусора, сейчас его ввозят меньше, чем предусмотрено договором: 300-320 тонн в сутки вместо 500».