Мусорный кризис уже внутри МКАД. Почему Печатники задыхаются?

Пока все обсуждают мусорные войны в Подмосковье , кризис нелегальных свалок назревает и в пределах МКАД. Запах жженого мусора сразу с нескольких свалок в Печатниках в прямом смысле отравляет жизнь людям.

Муниципальный депутат района Вячеслав Третьюхин рассказал о проблеме с мусором на его территории, особо отметив свалку по адресу Шоссейная, дом 2Г:

Вячеслав Третьюхин муниципальный депутат района Печатники «Конкретно по этой свалке на Шоссейной, 2Г нужно сказать, что она дала о себе знать тем, что на ней (но и не только на ней, в округе) производилось сжигание мусора. Жители стали жаловаться на выраженный запах гари. Когда стали смотреть, что происходит на этой территории, вышли в том числе и на эту свалку. Мусор, который на нее завезен, изначально предназначался для полигона „Кучино“, но из-за его закрытия мусор было непонятно куда девать. Его привезли к нам, в Печатники».

Свалка по этому адресу не в первый раз попадает в поле зрения СМИ. Помимо мусорных гор журналисты в прошлый раз нашли целый городок гастарбайтеров, которые наладили свой быт прямо на свалке — там они осуществляли сортировку и сжигание отходов.

Business FM отправилась по адресу Шоссейная, 2Г, чтобы лично оценить масштаб проблемы. Навигатор ведет по ухабистой дороге, прямо за гипермаркет Metro. Характерного запаха свалки не чувствуется, но через забор виднеются огромные кучи мусора.

Фото: Сергей Бобрик/BFM.ru Нас пропускают на территорию: тут на самом деле полигон, но не бытовых, а строительных отходов. На месте оказался генеральный директор компании ООО «Тост», ответственной за эту свалку, Олег Узелков. Он признает, что виноват, но эта гора отходов не его:

Олег Узелков директор ООО «Тост» «Черт меня попутал заключить договор с одной интересной организацией, которая называется „АвтоСпецТранс“. Они в один прекрасный момент привезли сюда огромную гору мусора и отсюда сбежали. До местных жителей здесь два километра. Я нахожусь в промзоне. Единственная реальная жалоба была не от местных жителей, а от Билялова, тогда, когда здесь был пожар. Пожар был, его погасили, все сделали».

По словам Узелкова, после того как в кратчайшие сроки закрыли полигон «Кучино», в Москве образовался мусорный коллапс: отходы складывали везде, где только можно, и никуда не вывозили. За это Узелкова и компанию «АвтоСпецТранс» оштрафовали каждого на 200 тысяч рублей. Вот только вывезти эту кучу стоит 5 млн Теперь суд решает, чьими руками будет очищена территория на Шоссейной.

Фото: Сергей Бобрик/BFM.ru Но проблема далеко не в одной конкретной свалке, говорит житель Печатников Светлана Кондрашкина:

«Вечерами просто непонятно, откуда такая вонь. Просто невозможно. Это безобразие. Главное, что они плодятся, эти свалки. Откуда они берутся и на каком основании они там растут, вообще непонятно».

Управа заверяет, что разберется с мусорной проблемой до 30 июня. Впрочем, местные власти обещали закрыть этот вопрос и ранее, а свалка с тех пор только разрослась.