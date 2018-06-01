Ландшафтные парки с «нулевыми выбросами» в уезде Юньхэ

Лишуй /пров. Чжэцзян/, 31 мая / Синьхуа / — С начала 2018 года власти уезда Юньхэ провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, откликнувшись на призыв государства экономить энергию и сокращать выбросы, начали переводить местные ландшафтные парки на использование электричества в качестве основного источника энергии с «нулевыми выбросами». Эти меры дают возможность не только развивать туризм, но и охранять окружающую среду. (Синьхуа/Сюй Юй)

Лишуй /пров. Чжэцзян/, 31 мая /Синьхуа/ — С начала 2018 года власти уезда Юньхэ провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, откликнувшись на призыв государства экономить энергию и сокращать выбросы, начали переводить местные ландшафтные парки на использование электричества в качестве основного источника энергии с «нулевыми выбросами». Эти меры дают возможность не только развивать туризм, но и охранять окружающую среду. (Синьхуа/Сюй Юй)

Лишуй /пров. Чжэцзян/, 31 мая /Синьхуа/ — С начала 2018 года власти уезда Юньхэ провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, откликнувшись на призыв государства экономить энергию и сокращать выбросы, начали переводить местные ландшафтные парки на использование электричества в качестве основного источника энергии с «нулевыми выбросами». Эти меры дают возможность не только развивать туризм, но и охранять окружающую среду. (Синьхуа/Сюй Юй)

Лишуй /пров. Чжэцзян/, 31 мая /Синьхуа/ — С начала 2018 года власти уезда Юньхэ провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, откликнувшись на призыв государства экономить энергию и сокращать выбросы, начали переводить местные ландшафтные парки на использование электричества в качестве основного источника энергии с «нулевыми выбросами». Эти меры дают возможность не только развивать туризм, но и охранять окружающую среду. (Синьхуа/Сюй Юй)

Лишуй /пров. Чжэцзян/, 31 мая /Синьхуа/ — С начала 2018 года власти уезда Юньхэ провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, откликнувшись на призыв государства экономить энергию и сокращать выбросы, начали переводить местные ландшафтные парки на использование электричества в качестве основного источника энергии с «нулевыми выбросами». Эти меры дают возможность не только развивать туризм, но и охранять окружающую среду. (Синьхуа/Сюй Юй)

Лишуй /пров. Чжэцзян/, 31 мая /Синьхуа/ — С начала 2018 года власти уезда Юньхэ провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, откликнувшись на призыв государства экономить энергию и сокращать выбросы, начали переводить местные ландшафтные парки на использование электричества в качестве основного источника энергии с «нулевыми выбросами». Эти меры дают возможность не только развивать туризм, но и охранять окружающую среду. (Синьхуа/Сюй Юй)