Новый пункт раздельного сбора мусора появился в Рязанском районе

Новые контейнеры для раздельного сбора мусора в Рязанском районе были установлены работниками компании «МСК-НТ», занимающейся сбором отходов на территории Юго-Восточного округа.

— Компания ООО «МСК-НТ» продолжает установку контейнеров для раздельного сбора отходов в Юго-Восточном округе, — сообщили в пресс-службе компании. — В мае новый пункт сбора мусора появился в Рязанском районе по адресу: 1-я Новокузьминская улица, дом 3.

Сейчас в районе действуют семь стационарных пунктов раздельного сбора мусора. Найти точные адреса можно на сайте компании.