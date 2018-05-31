«Я уверен, это будет прорывом». Воробьев рассказал о комплексах переработки отходов 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» заявил, что в регионе реализуется большая программа по строительству комплексов переработки отходов.
«То, что мы сейчас делаем, я уверен, это будет прорывом. В следующие 6-8 месяцев мы уже перейдем к демонстрации новых комплексов», — сообщил глава региона. По его словам, они позволят обеспечить высокое качество переработки мусора.
Комплексы изготавливаются на ведущих заводах Европы и отечественных предприятиях.
Ранее сообщалось, что «Ростех» построит на территории Московской области 5 заводов для уничтожения отходов. Четыре из них будут сжигать мусор, а один — перерабатывать оставшиеся золу и шлак.