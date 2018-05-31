«Я уверен, это будет прорывом». Воробьев рассказал о комплексах переработки отходов

«То, что мы сейчас делаем, я уверен, это будет прорывом. В следующие 6-8 месяцев мы уже перейдем к демонстрации новых комплексов», — сообщил глава региона. По его словам, они позволят обеспечить высокое качество переработки мусора.

Комплексы изготавливаются на ведущих заводах Европы и отечественных предприятиях.