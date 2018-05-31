Эксперт: развитие экотуризма становится привлекательным для предпринимателей

МОСКВА , 31 мая. / ТАСС /. Проекты по развитию экотуризма на заповедных территориях становится все более привлекательными для бизнеса как на территории Северного Кавказа, так и по всей стране. Об этом в интервью ТАСС рассказала генеральный директор «Центра природы Кавказа» Рената Шюшайте.

"Одним из актуальных направлений, реализуемых при поддержке бизнеса, на сегодняшний день является развитие экотуризма на заповедных территориях. Это, например, может быть создание развитой сети маршрутов для активного отдыха, оборудованных соответствующей инфраструктурой для пешеходного туризма. Реализация этого направления способствует развитию регионов в целом, поддержанию культурных ценностей, экопросвещению населения. Помимо всего прочего, развитие туризма на заповедных территориях привлекает также и иностранных посетителей, что позитивно отражается взаимоотношениях между государствами, передаче опыта, поднимает престиж страны на международной арене", — сказала она.

По словам Шюшайте, многие бизнес-структуры оказывают благотворительную поддержку заповедникам. По ее мнению, это свидетельствует о том, что все больше компаний-производителей начинают ответственнее относиться к природе. «Даже реализуя необходимые природоохранные мероприятия, многие компании ощущают ответственность перед природой и стараются максимально компенсировать результаты своей деятельности, жертвуя средства на сохранение природного комплекса или вида в границах охраняемой территории. Таким образом, компании вносят свой вклад в сохранение баланса в природной экосистеме и поддерживают природу и заповедное дело», — пояснила она.

Гендиректор «Центра природы Кавказа» также отметила, что поддержка заповедных территорий бизнес-структурами способствует укреплению отношений с властью, расширению системы особо охраняемых природных территорий, развитию научно-исследовательской, эколого-просветительской и охранной деятельности.

"Дикая природа России"

Как рассказала Шюшайте, предприниматели активно входят в федеральный проект «Дикая природа России : сохранить и увидеть», цели которого — развить экологический труизм и сохранить краснокнижных животных.

"Так, в рамках приоритетного проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» инвесторами-участниками являются несколько крупных компаний, с которыми предусмотрено заключение соглашений о сотрудничестве для разработки программ развития особо охраняемых природных территорий федерального значения в сфере экологического туризма. Например, на территории некоторых заповедников будут создавать развитую сеть маршрутов для активного отдыха, оборудованных соответствующей инфраструктурой для пешеходного туризма ", — пояснила она.

Первым этапом проекта определено семь пилотных территорий Северного Кавказа, Алтая и Прибайкалья, на которых может особое развитие получить экологический туризм. Также эти заповедные территории могут стать площадками для сохранения и восстановления краснокнижных животных, таких как переднеазиатский леопард и зубр.

"Отвечая на вопрос о привлекательных направлениях познавательного туризма, могу сказать, что на сегодняшний день наибольшее количество посетителей привлекают охраняемые территории с развитой инфраструктурой, допустимой на охраняемых территориях, наличием экологических маршрутов и популярных мест вблизи самих охраняемых территорий, в частности, курортов. Таким примером на Кавказе может являться Тебердинский заповедник", — сказала Шюшайте.

Она отметила, что поток туристов в Тебердинский заповедник постоянно растет во многом благодаря тому, что в непосредственной близости с заповедником находится всесезонный курорт «Архыз», курортный город Теберда , а внутри заповедника на отчужденной территории находится туркомплекс Домбай. «Стоит отметить, что в мире направление экологического туризма увеличивается с каждым годом на 20%. Также немаловажным фактором является то, что развитие экотуризма становится мощным стимулом для развития бизнеса и привлечения населения», — добавила гендиректор «Центра природы Кавказа».

Реинтродукция и работа с заповедниками

На Северном Кавказе сегодня насчитывается порядка 50 видов млекопитающих, внесенных в Красные книги регионов СКФО, из которых 12 видов внесены в Красную Книгу России. Также в региональных Красных Книгах СКФО насчитывается порядка 65 видов птиц и 400 видов растений. Сохранением части из них занимается «Центр природы Кавказа».

В Красную Книгу России внесено 79 вида млекопитающих, 128 птиц и порядка 650 растений и грибов, из которых порядка 50 видов млекопитающих, 65 видов птиц и 400 видов растений, внесены в Красные книги регионов СКФО. Сохранением части из них занимается «Центр природы Кавказа».

"Одним из приоритетных проектов «Центра природы Кавказа» является реализация программы реинтродукции — восстановление популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе, которая является уникальной, так как в рамках этой программы впервые на территории нашей страны ученые пытаются восстановить вид, полностью исчезнувший в дикой природе", — рассказала гендиректор центра, пояснив, что программа реализуется с 2007 года. Одним из основных механизмов реализации проекта является метод реинтродукции, который предполагает, что несколько леопардов — маточное поголовье — размножается в неволе, их потомство обучается навыкам охоты и выживания в дикой природе, а после — выпускается в естественную среду обитания.

"Для выпуска леопардов в природу необходимо проведение многолетней сложной работы: выявление пригодных для выпуска территорий, увеличение численности копытных — кормовой базы леопарда, усиление охраны для защиты от браконьеров и многое другое. Благодаря проводимой работе на Кавказе, уже обитает две особи леопарда. После выпуска в дикую природу леопарды остаются под наблюдением: на территории их обитания установлена матрица фотоловушек для сбора данных о встречах животных. А непосредственно перед выпуском леопардов на них надевают спутниковые ошейники, которые оснащены современными передатчиками данных о передвижении животных", — добавила она.

Шюшайте отметила, что выпуск леопардов проходит на заповедных территориях, где проводятся серьезные антибраконьерские мероприятия.

"Сегодня борьбе с браконьерством в заповедниках уделяется огромное внимание, ведутся работы по внедрению современных технологий. На примере Кавказского и Тебердинского заповедников, могу сказать, что на сегодняшний день видов, целенаправленно подвергающихся браконьерству, не наблюдается", — сказала она.

"Однако есть виды животных, нуждающиеся в защите, чья популяция еще не восстановлена с прежних времен активной на них охоты — это зубр, косуля, тур, кабан, безоаровый козел, благородный олень, кавказский тур, рысь", — перечислила гендиректор «Центра природы Кавказа».

Каспийские тюлени

Еще одним из ключевых проектов Центра природы Кавказа, для реализации которого используются современные методы, является проект по сохранению популяции каспийского тюленя. «Центр природы Кавказа» в сотрудничестве с Институтом экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета разработан план действий по спасению вида.

План включает в себя ряд мероприятий, направленных на сохранение популяции каспийского тюленя на побережье Каспийского моря в Республике Дагестан . Одной из основных причин гибели тюленей является попадание тюленей в рыболовные сети и невозможно самостоятельно из них выбраться. Для этого был проведен инструктаж местных рыбаков с подробным разъяснением необходимых действий в случае обнаружения тюленей в рыболовных сетях.

"Также предусмотрен отбор проб биологического материала для дальнейшего изучения причин гибели особей, которые получает выезжающий на место сотрудник Дагестанского университета, а при обнаружении травмированной особи сотрудники службы морского и берегового патрулей будут доставлять тюленя для лечения и дальнейшего выпуска в море в реабилитационный центр, создание которого уже ведется", — рассказала Шюшайте.

Работа с детьми и подростками

Отдельное внимание «Центр природы Кавказа» уделяет работе с детьми и подростками. «Сейчас молодежь довольно активно участвует в экологических акциях. Осенью прошлого года мы проводили два мероприятия по высадке самшита колхидского, который находится под угрозой полного исчезновения в результате инвазии самшитовой огневки, за 3 года уничтожившей 99% самшитового леса. В результате этих мероприятий была высажена 1 тыс. саженцев самшита колхидского. Одно из них проходило в рамках республиканского молодежного образовательного форума „Фишт 2.0“, другое — на территории детского центра „Орленок“, — рассказала Шюшайте.

Кроме того, отметила она, в 2017 году была разработана концепция информационной кампании организации „Природа касается“, посвященной важности сохранения природы России в целом и природы Кавказского региона. Одновременно был запущен проект „Природа касается детей“, в рамках которого был проведен Всекавказский экологический урок „Природа Кавказа“ для школьников, конкурс детского эссе „Моя природоохранная инициатива“ и конкурс детского рисунка „Природа и я“.

»Сотни детских работ, которые приходили к нам в офис, являются наглядным подтверждением того, что детям интересна природа, и они хотят ее защищать. В этом году «Центр природы Кавказа» продолжает работать в данном направлении, мы планируем провести Всекавказский экологический урок, но уже для младших классов", — подытожила она.