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В Хорошево-Мневниках проведут открытый учет объектов животного мира
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В Хорошево-Мневниках проведут открытый учет объектов животного мира 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На территории памятника природы «Серебряный бор» в районе Хорошево-Мневники проведут открытый учет объектов животного мира. Мероприятие организуют специалисты ГПБУ «Мосприрода».
— Открытый учет приурочен ко Дню эколога. В ходе мероприятия участникам предлагается пройти по маршруту учета вместе с сотрудником Мосприроды и почувствовать себя настоящим экологом. Приглашаются дети в возрасте от семи лет, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Мероприятие состоится в субботу, 2 июня, начало в 10.00. Место сбора: возле входа на территорию памятника природы «Серебряный бор».
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