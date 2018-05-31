В Хорошево-Мневниках проведут открытый учет объектов животного мира

На территории памятника природы «Серебряный бор» в районе Хорошево-Мневники проведут открытый учет объектов животного мира. Мероприятие организуют специалисты ГПБУ «Мосприрода».

— Открытый учет приурочен ко Дню эколога. В ходе мероприятия участникам предлагается пройти по маршруту учета вместе с сотрудником Мосприроды и почувствовать себя настоящим экологом. Приглашаются дети в возрасте от семи лет, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие состоится в субботу, 2 июня, начало в 10.00. Место сбора: возле входа на территорию памятника природы «Серебряный бор».