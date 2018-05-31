В Одинцовском районе создадут прозрачную систему вывоза и обращения с отходами

Прозрачную систему обращения с отходами создадут в Одинцовском районе Подмосковья , в частности, для организации прозрачной схемы движения мусора от образователя отходов до мест окончательного депонирования будет использоваться система «Электронный талон», кроме того, вводятся паспорта контейнерных площадок, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

В четверг глава Одинцовского района Андрей Иванов провел еженедельную планерку с главами городских и сельских поселений. Центральной темой расширенного заседания стал вопрос по ликвидации несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог.

«Проблемы с вывозом мусора связаны с нарушением схемы обращения отходов. Из-за этого контейнерные площадки вдоль наших трасс завалены мусором. В основном это касается Можайского шоссе, наших муниципальных и региональных дорог. Для исключения подобных свалок мы создадим прозрачную систему вывоза и обращения с отходами», — сказал Иванов.

По его словам, необходимо отработать алгоритм взаимодействия глав поселений, правоохранителей и мусоровывозящих компаний в работе, направленной на борьбу с несанкционированными свалками. В муниципалитете будет создана специальная комиссия, которая будет выезжать на проблемные точки.

По словам заместителя руководителя администрации района Михаила Коротаева, для создания прозрачной схемы движения мусора от образователя отходов до мест окончательного депонирования будет использоваться система «Электронный талон», при этом будут сравниваться данные территорий по источникам отходов и данные мусоровывозящих компаний, станции по сортировке мусора будут оборудованы видео и весовыми шлагбаумами. Кроме того, на всем транспорте операторов, осуществляющих вывоз отходов, будет установлена систему ГЛОНАСС.

Система «Электронный талон» работает в режиме онлайн. На одну машину выдается один талон, срок действия — 24 часа. Талон создается компанией, которая зарегистрирована в системе для вывоза отходов на определенный полигон. Он действителен только после подтверждения Минэкологии Подмосковья.

Кроме того, руководители поселений будут взаимодействовать с силовыми структурами для предотвращения навалов. Так, на территориях по результатам наблюдения и обращениям в «Добродел» будут формироваться точки постоянно образующихся навалов. Правоохранительный блок, в свою очередь, будет осуществлять контроль выбранных точек, и предотвращать незаконный вывал отходов.