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Под Волгоградом планируют создать новую санаторно-курортную зону
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Под Волгоградом планируют создать новую санаторно-курортную зону 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
На территории озера Соленое в Светлоярском районе Волгоградской области планируют сделать санаторно-курортную зону. Общественный экологический совет при местной администрации уже рассмотрел проекты благоустройства.
Как сообщает пресс-служба администрации района, воды озера используются еще с 1950-х годов. Для лечения опорно-двигательного аппарата и кожных заболеваний сюда приезжают гости из Калмыкии, Астраханской и Саратовской областей. Местным жителям вообще никуда не нужно ехать, чудо-водоем находится рядом с ними. На сегодняшний день местным Общественным экологическим советом составлен план по улучшению экологической обстановки в районе, в который входят и мероприятия по благоустройству озера Соляного. На его территории предполагается строительство санаторно-курортной зоны. По словам начальника отдела по ГО и ЧС администрации Светлоярского района Алексея Векшина, эти мероприятия согласованы и одобрены областным комитетом природных. В пресс-службе отметили, что на водоеме в настоящее время отсутствуют зоны отдыха, раздевалки. Чтобы благоустроить территорию вокруг озера, в прошлом году был организован конкурс проектов. Свои работы представили 10 школ. Идеи учеников из Райгорода и Больших Чапурников Экологическим советом было решено объединить в один проект и представить его в конкурсе «Лукойла» на получение гранта.
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