Почти две тысячи тонн покрышек сдали жители столичного региона с начала года

Больше всего шин для переработки направили из Клинского и Щелковского районов, Ивантеевки , Домодедова и Долгопрудного

Почти две тысячи тонн покрышек сдали жители столичного региона с начала 2018 года.

— С начала 2018 года жители Московского региона сдали 1940 тонн старых покрышек, — сообщили «Радио 1» в Фонде рационального природопользования.

Уточняется, что больше всего шин для переработки направили из Клинского и Щелковского районов, Ивантеевки, Домодедова и Долгопрудного.

Экологическая программа «Шина» проводится областным министерством экологии и природопользования и Фондом рационального природопользования уже седьмой год. Всего на территории столичного региона работают 64 постоянно действующие площадки бесплатного приема шин от населения.

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