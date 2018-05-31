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Почти две тысячи тонн покрышек сдали жители столичного региона с начала года
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Почти две тысячи тонн покрышек сдали жители столичного региона с начала года 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Больше всего шин для переработки направили из Клинского и Щелковского районов, Ивантеевки, Домодедова и Долгопрудного.
Почти две тысячи тонн покрышек сдали жители столичного региона с начала 2018 года.
— С начала 2018 года жители Московского региона сдали 1940 тонн старых покрышек, — сообщили «Радио 1» в Фонде рационального природопользования.
Уточняется, что больше всего шин для переработки направили из Клинского и Щелковского районов, Ивантеевки, Домодедова и Долгопрудного.
Экологическая программа «Шина» проводится областным министерством экологии и природопользования и Фондом рационального природопользования уже седьмой год. Всего на территории столичного региона работают 64 постоянно действующие площадки бесплатного приема шин от населения.
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