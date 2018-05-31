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В Кировской области установили 1300 искусственных нерестилищ: экологи надеются на увеличение количества рыбы в Вятке
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В Кировской области установили 1300 искусственных нерестилищ: экологи надеются на увеличение количества рыбы в Вятке 

Vyatka-grad.ru 3 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
1300 искусственных нерестилищ на площади более 350 гектар установили весной этого года в Кировской области.
Это позволит увеличить количество рыб в главной водной артерии региона — реке Вятке, сообщили в правительстве области.
Нерестилища установили на Березовой Курье, озерах Холуново, Рычаг, Илясово. Почти все эти водоемы имеют выход на реки области, в основном на реку Вятку. Таким образом, в ней увеличится количество рыб, надеются экологии. В регионе станет больше таких видов, как сазан, язь, окунь, линь, лещ, плотва, щука и других.
Работы по установке проводила специальная комиссия. В ее состав вошли представители министерства охраны окружающей среды Кировской области, отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Кировской области Средневолжского теруправления Федерального агентства по рыболовству, отдела по Кировской области Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод» по охране водных биологических ресурсов.
“Искусственные нерестилища устанавливают ежегодно, чтобы улучшить условия для размножения рыб. Принцип его установки — плавучий. Он включает в себя заготовку так называемого субстрата: веников из лапника хвойных деревьев, которые погружаются в воду на определенную глубину в местах колебания и прогревания воды. Благодаря искусственно созданным условиям не происходит заиление нерестового субстрата и для развития эмбрионов рыб создаются подходящие условия”, — пояснили в министерстве охраны окружающей среды.
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
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