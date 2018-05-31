«Зеленая неделя» стартует на природных территориях столицы

Эколого-просветительский марафон «Зеленая неделя» стартует 01 июня на природных территориях столицы, в том числе в комплексе «Кузьминки-Люблино».

Мероприятия экомарафона рассчитаны на участников разных возрастов. Горожанам предложат велоэкскурсии, квесты, чтение экологических сказок на природе, волонтерские акции. Во время проведения «Зеленой недели» — с 01 по 09 июня — все желающие смогут посетить экоцентры и принять участие в экологической настольной игре «Зеленая Москва».

Так, 01 июня на природной территории «Кузьминки-Люблино» открывается «Школа мельника Кузьмы», где в течение всего лета дети, которые находятся в годе, смогут участвовать в разнообразных экологических опытах, учиться правильно высаживать растения и ухаживать за посадками, узнавать много интересного о флоре и фауне природных территорий города и так далее. 02 июня пройдут открытые мероприятия по экологическому розыску животных и птиц. 06 июня в парке «Кузьминки» презентуют новое уникальное направление, сочетающее в себе спортивную и экологическую составляющую, — «велоплоггинг».

Информацию о времени и местах проведения всех мероприятий можно получить на сайте ГПБУ «Мосприрода».