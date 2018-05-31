Новую систему контроля за вывозом мусора внедряют в Химках

Власти подмосковных Химок ужесточают контроль за утилизацией и вывозом мусора, в частности, в округе планируют ввести специальные пропуска для работающих в муниципалитете мусоровозов, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Вывоз мусора стал ключевой темой в рамках традиционного общегородского совещания под руководством главы муниципалитета Дмитрия Волошина

«В целях недопущения стихийных навалов мусора и несанкционированных свалок на территории муниципалитета создан народный патруль по контролю за сбором и вывозом мусора. В данный момент администрация городского округа проводит инвентаризацию всех мусоровывозящих автомобилей, обслуживающих муниципалитет. В планах администрации ввести специальные пропуска, которые будут выдаваться мусоровозам, работающим только в муниципалитете», — говорится в сообщении.

Химки являются пилотной площадкой проекта по раздельному сбору мусора. В городе уже завершился первый этап региональной программы по раздельному сбору отходов: на подведомственных площадках муниципального предприятия «ДЕЗ ЖКУ» во всех микрорайонах округа установили 222 синих контейнера, предназначенных для стекла, бумаги, пластика и металла.

Также в Химках регулярно проводятся рейды по пресечению несанкционированных навалов мусора и выявлению нарушителей, оставляющих отходы в неположенных местах. Также для контроля за образованием несанкционированных свалок используют камеры видеонаблюдения программы «Безопасный регион».

«На территории муниципалитета ведется масштабная работа по предотвращению стихийных свалок. Так, за четыре месяца этого (2018 года — ред.) года было выявлено 36 несанкционированных свалок. Мы продолжим и дальше работу в данном направлении», — пояснил Волошин.

Всего за три года в Химках было вывезено более 96 тысяч кубометров мусора.