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«Зеленые щиты» появятся в России
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Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет

В России к концу года завершат формирование «зеленых щитов» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Формирование "зеленых щитов" во всех субъектах России будет завершено в текущем году, заявил координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев.
"Мы считаем, что формирование "зеленых щитов" во всех 85 субъектах в нынешнем году будет завершено", — сказал Гутенев на расширенном заседании центрального штаба движения.
"Зеленый щит" — это единая экологически эффективная зона, которая может быть создана через установление особого природоохранного режима на территориях, занятых лесами, водными и иными природными объектами, выполняющими средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.
Федеральный закон о лесопарковых защитных поясах, разработанный и инициированный Центром ОНФ, был принят Госдумой и начал действовать на территории всей России с 1 января 2017 года.
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