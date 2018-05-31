«Зеленые щиты» появятся в России

В России к концу года завершат формирование «зеленых щитов»

Формирование "зеленых щитов" во всех субъектах России будет завершено в текущем году, заявил координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев

"Мы считаем, что формирование "зеленых щитов" во всех 85 субъектах в нынешнем году будет завершено", — сказал Гутенев на расширенном заседании центрального штаба движения.

"Зеленый щит" — это единая экологически эффективная зона, которая может быть создана через установление особого природоохранного режима на территориях, занятых лесами, водными и иными природными объектами, выполняющими средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.