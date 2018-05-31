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Антон Кульбачевский: «Зеленоград и его окрестности — это часть одного геоботанического района, где преобладают ельники»
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Антон Кульбачевский: «Зеленоград и его окрестности — это часть одного геоботанического района, где преобладают ельники» 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Наш выросший в лесу город остается одним из самых зеленых и чистых в столице. Экологии в Зеленограде всегда уделяли пристальное внимание. Однако следует учесть, что за последние годы в городе значительно возросло количество автомобилей в частном пользовании, число машин, въезжающих из Подмосковья, ежедневно мигрирующих в Москву и обратно. Как эти и другие факторы отражаются на состоянии городской экологии? Об этом в интервью окружной газете Зеленограда «41» рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
— Антон Олегович, Зеленоградский округ до сих пор отличался к лучшему благоприятной экологической средой по сравнению с другими округами столицы. Можно ли его назвать самым чистым в настоящее время? Какова обстановка в данное время? Нет ли превышения предельно-допустимых норм вредных веществ?
— На территории Зеленограда организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на трех автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА), расположенных в 6, 11 и 16 микрорайонах, осуществляющих измерения в круглосуточном непрерывном режиме.
По данным АСКЗА в Зеленограде в 2017 году, а также в текущем периоде 2018 года средние концентрации по всем контролируемым веществам предельно-допустимые среднесуточные нормативы не превысили.
Если смотреть динамику по годам, то, по результатам работы станций мониторинга по сравнению с 2016 годом отмечено снижение средних концентраций основных загрязняющих веществ: оксида азота в 1,2 раза, диоксида азота в 1,1-1,6 раза, оксида углерода в 1,1-1,2 раза.
Полную версию интервью читайте на сайте окружной электронной газеты Зеленограда zelao.ru по ссылке.
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