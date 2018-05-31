Экологическую тропу «Бобровые поселения» благоустроили в «Лосином острове»

Тридцать волонтеров проекта «CITO-2018» помогли национальному парку «Лосиный остров» с благоустройством территории.

В течение двух майских дней 30 волонтеров проекта «CITO-2018» провели в национальном парке благоустройство территории Детского экологического центра и экологической тропы «Бобровые поселения». Волонтеры собрали за это время почти 150 мешков мусора. Кроме того были спилены и вывезены несколько десятков аварийных деревьев.

Как сообщили в пресс-службе национального парка, волонтерам было организовано питание, а также выделено уютное место для ночлега на территории экоцентра. Помимо этого активистов поощрили экскурсией по «Лосиному острову».