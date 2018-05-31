Нефтехимическое предприятие в Кстовском районе загрязняло почву опасными отходами

Департамент Росприроднадзора по ПФО обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «Промкомплекс» компенсации за вред, причиненный почве, в размере 4 миллиона 320 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Росприроднадзора выявили факты грубого нарушения природоохранного законодательства в сфере обращения с особо опасными отходами в апреле 2017 года.

Сообщается, что в промзоне Кстовского района рядом со станцией Зелецино сотрудники предприятия «Промкомплекс» сливали остатки нефтепродуктов и кислоту из железнодорожных цистерн прямо на землю, там же происходила выгрузка нефтешламов.

Размер участка, загрязненный опасными веществами, составил 4800 квадратных метров. А пробы почвы показали многократное превышение норм содержания нефтепродуктов и токсичных отходов.

Предприятие «Промкомплекс» обязали выплатить административный штраф в размере 170 тысяч рублей, а также возместить вред, причиненный почве, в сумме более 4 миллионов рублей. Но делать это в добровольном порядке руководство ООО «Промкомплекс» отказалось. Материалы по данному делу направлены в Арбитражный суд Нижегородской области

Напомним, неизвестное вещество убило всю рыбу в озере Березовой Поймы.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по ПФО