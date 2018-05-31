Глеб Никитин: «Совершенствование системы обращения с отходами — одно из важнейших направлений экологической безопасности»

«Совершенствование системы обращения с отходами является одним из важнейших направлений экологической безопасности», — заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин 31 мая, выступая перед депутатами Законодательного собрания с отчетом за 2017 год.

Глеб Никитин доложил, что в целях выполнения новых требований федерального законодательства в 2017 году была утверждена схема обращения с отходами, в соответствии с которой территория области разделена на девять кластерных зон, по каждой из которых должен быть определен региональный оператор на конкурсной основе. В настоящий момент с шестью региональными операторами заключены соглашения об организации деятельности, по двум зонам выбраны победители, по последней проводятся конкурсные процедуры.

«Институт региональных операторов нацелен на обеспечение эффективного обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе наснижение уровня образования несанкционированных свалок и функционирование эффективного механизма их ликвидации», — отметил Глеб Никитин.

«В связи с проведением работ по выбору региональных операторов, подготовка к заключению концессионных соглашений на создание четырех межмуниципальных объектов обработки, утилизации и захоронения отходов в Арзамасском, Сергачском, Уренском районах и городском округе город Выкса пролонгирована на 2018-й год, строительство данных объектов будет завершено до конца 2020-го года», — добавил глава региона.