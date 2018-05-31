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Глеб Никитин: «Совершенствование системы обращения с отходами — одно из важнейших направлений экологической безопасности»
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Глеб Никитин: «Совершенствование системы обращения с отходами — одно из важнейших направлений экологической безопасности» 

Нижегородская правда 3 часа назад
Фото: Нижегородская правда
«Совершенствование системы обращения с отходами является одним из важнейших направлений экологической безопасности», — заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин 31 мая, выступая перед депутатами Законодательного собрания с отчетом за 2017 год.
Глеб Никитин доложил, что в целях выполнения новых требований федерального законодательства в 2017 году была утверждена схема обращения с отходами, в соответствии с которой территория области разделена на девять кластерных зон, по каждой из которых должен быть определен региональный оператор на конкурсной основе. В настоящий момент с шестью региональными операторами заключены соглашения об организации деятельности, по двум зонам выбраны победители, по последней проводятся конкурсные процедуры.
«Институт региональных операторов нацелен на обеспечение эффективного обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе наснижение уровня образования несанкционированных свалок и функционирование эффективного механизма их ликвидации», — отметил Глеб Никитин.
«В связи с проведением работ по выбору региональных операторов, подготовка к заключению концессионных соглашений на создание четырех межмуниципальных объектов обработки, утилизации и захоронения отходов в Арзамасском, Сергачском, Уренском районах и городском округе город Выкса пролонгирована на 2018-й год, строительство данных объектов будет завершено до конца 2020-го года», — добавил глава региона.
Напомним, что 25 мая 2018 года в Нижегородской области состоялся запуск уникального для России мусоросортировочного комплекса, расположенного на полигоне МАГ-1. Комплекс способен сортировать до 470 тысяч тонн мусора в год — это весь объем отходов, поступающий на полигон МАГ-1 из Дзержинска, Володарского района Нижегородской области и семи районов Нижнего Новгорода. Сортировка, вторичная переработка и сокращение объемов захоронения коммунальных отходов — одна из составляющих перехода региона на новую систему переработки коммунальных отходов.
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