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Брейтовчане призвали всех живущих на берегах Рыбинского водохранилища объединиться и очистить его от мусора
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Брейтовчане призвали всех живущих на берегах Рыбинского водохранилища объединиться и очистить его от мусора 

Портал органов государственной власти Ярославской области 4 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
2 и 3 июня жители региона смогут принять участие в экологическом субботнике по очистке берегов и дна Рыбинского водохранилища от мусора и обрывков сетей в Брейтовском районе. Мероприятие приурочено к Международному дню очистки водоемов. Работа организована некоммерческой ассоциацией «Прощеный ручей» при поддержке департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
— В прошлом году — Году экологии — мы инициировали акции по очистке берегов и дна Рыбинского водохранилища от мусора. В этом году работа будет продолжена, — рассказал директор некоммерческой организации «Прощеный ручей» Андрей Тутариков. — Основной акцент будет сделан на подъеме из воды обрывков рыбацких сетей. В этом году планируется проведение серии одновременных субботников на территории всех районов, расположенных по берегам Рыбинского водохранилища, что даст возможность вывести акцию на межрегиональный уровень и объединить усилия многих людей.
Приглашения с призывом присоединиться к акции направлены главам Брейтовского, Некоузского, Пошехонского, Рыбинского районов, города Рыбинска, а также Череповецкого района Вологодской области и Весьегонского района Тверской области.
Любой желающий внести свою лепту в сохранение биоресурсов и природы родного края в рамках экологического субботника может принять участие в уборке бытового и хозяйственного мусора на берегах и дне водоемов, сборе брошенных рыбацких сетей, которые являются серьезной угрозой для рыбы. Кроме того, запланировано проведение образовательных мероприятий для детей и взрослых на тему важности бережного отношения к водным ресурсам.
Организаторы акции приглашают всех жителей Ярославской области и ее гостей принять участие в Международном дне очистки водоемов. Активисты будут награждены дипломами и памятными призами департамента охраны окружающей среды и природопользования.
2 июня с 10 до 16 часов субботник пройдет на берегу Рыбинского водохранилища за деревней Черкасово (Черкасовский мыс). 3 июня в то же время также будут очищать берег реки Сити.
Справка
Международный день очистки водоемов отмечается с 1995 года в международном масштабе. Россия присоединилась к этой акции 15 лет назад — в 2003 году. Ежегодно мероприятия проходят в первые летние выходные.
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