Брейтовчане призвали всех живущих на берегах Рыбинского водохранилища объединиться и очистить его от мусора

2 и 3 июня жители региона смогут принять участие в экологическом субботнике по очистке берегов и дна Рыбинского водохранилища от мусора и обрывков сетей в Брейтовском районе. Мероприятие приурочено к Международному дню очистки водоемов. Работа организована некоммерческой ассоциацией «Прощеный ручей» при поддержке департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

— В прошлом году — Году экологии — мы инициировали акции по очистке берегов и дна Рыбинского водохранилища от мусора. В этом году работа будет продолжена, — рассказал директор некоммерческой организации «Прощеный ручей» Андрей Тутариков. — Основной акцент будет сделан на подъеме из воды обрывков рыбацких сетей. В этом году планируется проведение серии одновременных субботников на территории всех районов, расположенных по берегам Рыбинского водохранилища, что даст возможность вывести акцию на межрегиональный уровень и объединить усилия многих людей.

Любой желающий внести свою лепту в сохранение биоресурсов и природы родного края в рамках экологического субботника может принять участие в уборке бытового и хозяйственного мусора на берегах и дне водоемов, сборе брошенных рыбацких сетей, которые являются серьезной угрозой для рыбы. Кроме того, запланировано проведение образовательных мероприятий для детей и взрослых на тему важности бережного отношения к водным ресурсам.

Организаторы акции приглашают всех жителей Ярославской области и ее гостей принять участие в Международном дне очистки водоемов. Активисты будут награждены дипломами и памятными призами департамента охраны окружающей среды и природопользования.

2 июня с 10 до 16 часов субботник пройдет на берегу Рыбинского водохранилища за деревней Черкасово (Черкасовский мыс). 3 июня в то же время также будут очищать берег реки Сити.

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