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Спасенных в Петербурге сов выпустят на волю в Сочи
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Спасенных в Петербурге сов выпустят на волю в Сочи 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Птицы были изъяты из незаконного пользования в прошлом году. Одну из них недобросовестные граждане пытались продать через интернет, вторая была изъята у фотографа-нарушителя, который на территории Приморского парка Победы предлагал всем желающим платную фото— и видеосъемку с птицей. В обоих случаях инспекторам не были предоставлены документы, подтверждающие законность изъятия из окружающей среды или иное законное происхождение птицы.
Совам — ночным хищникам — вредят попытки искусственно изменить их режим на дневной. Кроме того, подобное использование диких животных и птиц в России незаконно в принципе.
Ареал данного вида сов расположен в границах Азово-Черноморского побережья и простирается от Сочи до Славянска-на-Кубани. Поэтому было принято решение выпустить птиц на территории Краснодарского края в природном орнитологическом парке в Имеритинской низменности.
В День эколога, 5 июня, государственные инспекторы Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды доставят птиц в Краснодарский край.
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