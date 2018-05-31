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В Красноярске ограничено движение в заповедник «Столбы»
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В Красноярске ограничено движение в заповедник «Столбы» 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
С 1 июня 2018 года проезд по дороге от ул. Свердловская (Стела заповедника) до кордона Лалетино заповедника «Столбы» будет сохранён только для экскурсионного, служебного и спецтранспорта. Личному транспорта дорога до кордона Лалетино будет закрыта.
Как сообщает сайт заповедника решение принято: «Из-за увеличения пешеходного потока туристов и неоднократных обращений красноярцев в администрацию заповедника, а также в связи с повышением класса пожарной опасности по погодным условиям».
Ограничение действует в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00. Ограничение будет снято в октябре.
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