В Красноярске ограничено движение в заповедник «Столбы»

С 1 июня 2018 года проезд по дороге от ул. Свердловская (Стела заповедника) до кордона Лалетино заповедника «Столбы» будет сохранён только для экскурсионного, служебного и спецтранспорта. Личному транспорта дорога до кордона Лалетино будет закрыта.

Как сообщает сайт заповедника решение принято: «Из-за увеличения пешеходного потока туристов и неоднократных обращений красноярцев в администрацию заповедника, а также в связи с повышением класса пожарной опасности по погодным условиям».

Ограничение действует в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00. Ограничение будет снято в октябре.