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Инфракрасные камеры облегчают наблюдение за большими пандами в дикой природе
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Инфракрасные камеры облегчают наблюдение за большими пандами в дикой природе 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.
По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.
До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.
Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.
По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.
До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.
Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.
По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.
До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.
Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.
По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.
До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.
Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.
По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.
До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.
Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.
По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.
До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.
Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.
По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.
До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.
Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.
По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.
До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.
Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.
По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.
До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.
Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.
По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.
До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.
Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.
По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.
До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.
Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.
По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.
До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.
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