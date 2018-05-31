Инфракрасные камеры облегчают наблюдение за большими пандами в дикой природе

Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая / Синьхуа / — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай /, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.

По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.

До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.

Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.

По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.

До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.

Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.

По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.

До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.

Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.

По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.

До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.

Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.

По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.

До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.

Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.

По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.

До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.

Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.

По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.

До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.

Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.

По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.

До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.

Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.

По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.

До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.

Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.

По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.

До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.

Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.

По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.

До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.

Луннань /пров. Ганьсу/, 30 мая /Синьхуа/ — С начала этого года инфракрасные камеры, установленные в национальном природном заповеднике «Байшуйцзян» провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/, уже много раз фиксировали обитающих здесь диких больших панд.

По словам начальника природоохранной станции «Бикоу» У Цзюньчэна, благодаря этим высокотехнологичным «глазам» сотрудники заповедника могут с легкостью наблюдать за пандами в дикой природе.

До того как появились камеры, У Цзюньчэн за 20 лет работы только один раз видел дикого бамбукового медведя, да и то сзади.