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Водно-болотные угодья в городе Хайкоу
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Водно-болотные угодья в городе Хайкоу 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Хайкоу, 30 мая /Синьхуа/ — В городском округе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ на протяжении последних лет реализуется программа комплексной экологической рекультивации.
На данный момент удалось очистить от загрязнения 31 из 32 водоемов в пределах городской черты, общая площадь очищенной водной поверхности превысила 7,2 кв км.
Внутри города появились водно-болотные угодья, что не только улучшило качество воды и укрепило способность экосистемы к самовосстановлению, но и стало важным фактором в борьбе с паводками, регулировании стока воды и местного климата.
Хайкоу, 30 мая /Синьхуа/ — В городском округе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ на протяжении последних лет реализуется программа комплексной экологической рекультивации.
На данный момент удалось очистить от загрязнения 31 из 32 водоемов в пределах городской черты, общая площадь очищенной водной поверхности превысила 7,2 кв км.
Внутри города появились водно-болотные угодья, что не только улучшило качество воды и укрепило способность экосистемы к самовосстановлению, но и стало важным фактором в борьбе с паводками, регулировании стока воды и местного климата.
Хайкоу, 30 мая /Синьхуа/ — В городском округе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ на протяжении последних лет реализуется программа комплексной экологической рекультивации.
На данный момент удалось очистить от загрязнения 31 из 32 водоемов в пределах городской черты, общая площадь очищенной водной поверхности превысила 7,2 кв км.
Внутри города появились водно-болотные угодья, что не только улучшило качество воды и укрепило способность экосистемы к самовосстановлению, но и стало важным фактором в борьбе с паводками, регулировании стока воды и местного климата.
Хайкоу, 30 мая /Синьхуа/ — В городском округе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ на протяжении последних лет реализуется программа комплексной экологической рекультивации.
На данный момент удалось очистить от загрязнения 31 из 32 водоемов в пределах городской черты, общая площадь очищенной водной поверхности превысила 7,2 кв км.
Внутри города появились водно-болотные угодья, что не только улучшило качество воды и укрепило способность экосистемы к самовосстановлению, но и стало важным фактором в борьбе с паводками, регулировании стока воды и местного климата.
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