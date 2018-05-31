Водно-болотные угодья в городе Хайкоу

Хайкоу, 30 мая / Синьхуа / — В городском округе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ на протяжении последних лет реализуется программа комплексной экологической рекультивации.

На данный момент удалось очистить от загрязнения 31 из 32 водоемов в пределах городской черты, общая площадь очищенной водной поверхности превысила 7,2 кв км.

Внутри города появились водно-болотные угодья, что не только улучшило качество воды и укрепило способность экосистемы к самовосстановлению, но и стало важным фактором в борьбе с паводками, регулировании стока воды и местного климата.

Хайкоу, 30 мая /Синьхуа/ — В городском округе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ на протяжении последних лет реализуется программа комплексной экологической рекультивации.

На данный момент удалось очистить от загрязнения 31 из 32 водоемов в пределах городской черты, общая площадь очищенной водной поверхности превысила 7,2 кв км.

Внутри города появились водно-болотные угодья, что не только улучшило качество воды и укрепило способность экосистемы к самовосстановлению, но и стало важным фактором в борьбе с паводками, регулировании стока воды и местного климата.

Хайкоу, 30 мая /Синьхуа/ — В городском округе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ на протяжении последних лет реализуется программа комплексной экологической рекультивации.

На данный момент удалось очистить от загрязнения 31 из 32 водоемов в пределах городской черты, общая площадь очищенной водной поверхности превысила 7,2 кв км.

Внутри города появились водно-болотные угодья, что не только улучшило качество воды и укрепило способность экосистемы к самовосстановлению, но и стало важным фактором в борьбе с паводками, регулировании стока воды и местного климата.

Хайкоу, 30 мая /Синьхуа/ — В городском округе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ на протяжении последних лет реализуется программа комплексной экологической рекультивации.

На данный момент удалось очистить от загрязнения 31 из 32 водоемов в пределах городской черты, общая площадь очищенной водной поверхности превысила 7,2 кв км.

Внутри города появились водно-болотные угодья, что не только улучшило качество воды и укрепило способность экосистемы к самовосстановлению, но и стало важным фактором в борьбе с паводками, регулировании стока воды и местного климата.