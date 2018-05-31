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Сахалинская область может стать самым грязным регионом Дальнего Востока
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Сахалинская область может стать самым грязным регионом Дальнего Востока 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Более 230 несанкционированных свалок зафиксировано в Сахалинской области по данным открытого сетевого ресурса «Интерактивная карта свалок» kartasvalok.гu. Активисты ОНФ неоднократно просили ликвидировать их, но власти убрали только пятую часть мусора. При этом появляются новые свалки.
«Серые» полигоны твердых коммунальных отходов зафиксированы на карте вблизи Холмска, Охи, Долинска, Анивы, Углегорска, Смирных и Красногорска. Они не входят в государственный реестр объектов размещения отходов, однако их деятельность не остановлена до сих пор.
Активист Народного Фронта Николай Сорокин рассказал, что региональные власти не приняли достаточных мер по созданию условий для обращения с отходами. Они не начали строительство мусоросортировочной станции в Южно-Сахалинске. В областных муниципалитетах отсутствует перспектива экологически безопасного обращения с отходами.
Люди могут стать волонтерами в проекте ОНФ «Генеральная уборка», поучаствовать в уборке ряда «мусорных объектов» и внести свой вклад в улучшение экологической обстановки. На «Интерактивной карте свалок», запущенной в рамках проекта, граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора.
Крупная площадка с обозначением «Кемпинг» на 154 километре трассы Южно‐Сахалинска вся усеяна прохудившимися покрышками грузовых автомобилей. При этом местные жители выбрасывают сюда и другой мусор. Никаких предупреждающих знаков, ограждений или мусорных контейнеров на территории площадки нет.
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