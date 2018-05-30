Редкий лемур отмечает день рождения в Москве

Состоялся запуск экологической акции от международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».

Акция называется HAPPY BUZZ DAY, она проходит в поддержку редких и вымирающих видов животных, а свое название получила в честь лемура по кличке Базз. Он родился 30 мая в заповеднике Duke Lemur Center, а в этом году стал символом экологической миссии программы «Футбол для дружбы». Ряд заповедников, например, непальский Red Panda Network, российские «Центр Амурский тигр» и «Фонд друзей балтийской нерпы» также подключились к акции.

Главная задача проекта — обратить внимание детей и взрослых к проблеме защиты окружающей среды и приучить молодое поколение бережно относиться к природе. Проект «Футбол для дружбы» был отмечен 17 международными и российскими премиями. За последние пять лет в программе участвовали свыше 4 тысяч детей.