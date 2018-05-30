В России отходы будут перерабатывать по-новому

Российские учёные испытали новый метод переработки отходов

Новый метод переработки отходов от атомных электростанций испытали на комбинате в Железногорске: способ позволит утилизировать ядерное топливо без вреда для экологии, сообщает «Русская планета».

Способ позволит избежать появления диких радиоактивных отходов, благодаря чему переработка не навредит окружающей среде. При этом никаких сходных технологий в мире нет — все известные сегодня методы предполагают образование жидкого мусора в том или ином виде.

В основе разработки лежит принцип объёмного окисления, при котором радиоактивное вещество можно перевести в стадию газа.