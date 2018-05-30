Ещё
В Карелии одной несанкционированной свалкой стало меньше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Карелии одной несанкционированной свалкой стало меньше 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Петрозаводск говорит
Региональному оператору предстоит убрать еще более 130 подобных свалок.
Региональный оператор ООО «Автоспецтранс» ликвидировал многолетнюю несанкционированную свалку вдоль обочины по дороге из Заозерья в деревню Суйсарь. Объем свалки составлял 160 кубических метров. Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, работы начались еще в выходные дни, сегодня была вывезена последняя, девятая машина с отходами. На этом месте будут установлены контейнеры для сбора мусора.
Несанкционированная свалка в Заозерье — первая, которую регоператор ликвидировал в рамках своих полномочий. Всего ему предстоит убрать более 130 несанкционированных свалок. Больше всего в Петрозаводске, а также в Прионежском, Питкярантском, Пудожском, Олонецком и Муезерском районах.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Экологическая акция «Чистые Берега 2018» пройдет под Петрозаводском ЕС запрещает шесть одноразовых пластиковых изделий Несколько экологических акций пройдет в Петрозаводске в эти выходные
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии42
Путин решил судьбу транзита газа через Украину415
Россия обратилась с просьбой к Донбассу74
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко185
У российского актера трагически погиб сын18
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
00:52
Пескова спросили об инсценировке убийства Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение