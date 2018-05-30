В Карелии одной несанкционированной свалкой стало меньше

Региональному оператору предстоит убрать еще более 130 подобных свалок.

Региональный оператор ООО «Автоспецтранс» ликвидировал многолетнюю несанкционированную свалку вдоль обочины по дороге из Заозерья в деревню Суйсарь. Объем свалки составлял 160 кубических метров. Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, работы начались еще в выходные дни, сегодня была вывезена последняя, девятая машина с отходами. На этом месте будут установлены контейнеры для сбора мусора.

Несанкционированная свалка в Заозерье — первая, которую регоператор ликвидировал в рамках своих полномочий. Всего ему предстоит убрать более 130 несанкционированных свалок. Больше всего в Петрозаводске, а также в Прионежском, Питкярантском, Пудожском, Олонецком и Муезерском районах.

По материалам: ptzgovorit.ru