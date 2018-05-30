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Экологи выясняют, кто виноват в массовом заморе рыбы в Аннинском районе
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Экологи выясняют, кто виноват в массовом заморе рыбы в Аннинском районе 

Вести Воронеж 4 часа назад
Фото: Вести Воронеж
По подсчётам экологов, на каждом квадратном метре — до 10 мёртвых особей. Жители Анны пытаются выяснить, что стало причиной массового замора рыбы в местном водоёме. По подсчётам экологов, на каждом квадратном метре — до 10 мёртвых особей. В основном это плотва, карась и щука. Версий случившегося несколько. Одни винят жителей близлежащих домов, которые тайком сбрасывают содержимое канализации в водоём. Эколог Виктор Ситников без труда нашёл одну из замаскированных труб. А их здесь, говорят, десятки. Другие считают, что к гибели рыбы причастен местный спиртзавод, который также сбрасывает в воду промышленные стоки, но уже в других, более весомых масштабах. Мутная вода рядом с промышленным объектом говорит об этом наглядно.
Руководство самого завода причастность к замору рыбы отрицает. По словам директора по производству, в настоящее время предприятие использует систему замкнутого водоснабжения и сбрасывает в пруд не более 300 кубических метров отработанной воды. Отчего на самом деле погибла рыба, покажут лабораторные исследования. — Пробы воды отобраны, даст анализ проб воды, тогда уже можно конкретно говорить об источнике загрязнения. Сейчас предполагается загрязнение от залпового сброса Аннинского спиртзавода или от сбросов частных канализационных стоков. В связи с повышением температуры воды произошло размножение бактерий и уменьшение плотности водорода в воде. То есть, водоём потерял свою способность к самоочищению, — сообщил старший инспектор по охране окружающей среды Аннинского района Виктор Ситников.
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