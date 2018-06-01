Московский зоопарк организует «Экомарафон» к Всемирному дню окружающей среды

Жители столицы смогут отпраздновать 5 июня Всемирный день окружающей среды в Московском зоопарке. Там организуют «Экомарафон».

Всем желающим предложили принести пластиковые бутылки, которые впоследствии отправят на переработку. Их будут принимать с 12:00 до 15:00.

На официальном сайте зоопарка отметили, что марафон начнется за десять дней до Чемпионата мира по футболу не случайно.

— Очень важно, чтобы жители нашей страны были готовы помочь очистить города от пластикового мусора и не допустить негативных последствий для экологии, — пояснили на сайте.

Добавим, что в рамках «Экомарафон» на территории зоопарка установят арт-объекты из пластика.